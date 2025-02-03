В мобилизации вновь грядут изменения: разъяснение Минобороны

В Верховной Раде на финальной стадии рассмотрения находится законопроект, который продлевает срок прохождения военно-врачебной комиссии ограниченно годными на четыре месяца. Как передает портал "Комментарии", в эфире общенационального телемарафона спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин прокомментировал изменения, которые будет предусматривать новый законопроект.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер обратил внимание, что срок прохождения военно-врачебной комиссии временно годными лицами откладывается до 5 июня.

На данный момент повторное ВЛК прошли порядка 20-27 процентов от тех, кто должны были это должны были сделать до 5 февраля, сообщил он.

Представитель Минобороны отметил, что невыполнение или несвоевременное выполнение новой нормы будет квалифицировано как административное нарушение.

По словам Лазуткина, по тому законопроекту, который сейчас находится уже на финальных стадиях рассмотрения, не предусмотрено, что должна прийти повестка с направлением на ВЛК. То есть, "люди сами должны появиться в ТЦК и СП и получить направление на военно-врачебную комиссию или сделать это в цифровом приложении "Резерв+".

Представитель Минобороны отметил, что забронированным ограниченно годным также стоит пройти повторную военно-врачебную комиссию.

"Норма закона для всех", — подчеркнул Лазуткин.

Читайте также на портале "Комментарии" — ТЦК в ближайшее время не будут штрафовать ограниченно годных военнообязанных, которые не успеют пройти ВЛК до 5 февраля, как этого требует действующее законодательство. Также этих людей не будут объявлять в розыск. Об этом 30 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Верещук.

Об отсутствии штрафов за задержку с ВЛК договорились в ручном режиме на совещании в Офисе президента 30 января, признала Верещук. В нем участвовали представители Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также председатель профильного парламентского комитета Александр Завитневич.



