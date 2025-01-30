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Ручное управление от Зеленского: Верещук высказалась о штрафах за ВЛК после 5 февраля

Срок прохождения комиссий переносят, но законного основания для этого на данный момент нет

сегодня, 17:03
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Николай Лисицын

ТЦК в ближайшее время не будут штрафовать ограниченно годных военнообязанных, которые не успеют пройти ВЛК до 5 февраля, как этого требует действующее законодательство. Также этих людей не будут объявлять в розыск. Об этом 30 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Верещук.

Ручное управление от Зеленского: Верещук высказалась о штрафах за ВЛК после 5 февраля

Верещук пообещала украинцам, что военкомы объявят мораторий на штрафы за непрохождение ВЛК. Фото: Офис президента

Об отсутствии штрафов за задержку с ВЛК договорились в ручном режиме на совещании в Офисе президента 30 января, признала Верещук. В нем участвовали представители Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также председатель профильного парламентского комитета Александр Завитневич.

рок прохождения ВЛК был перенесен до 5 июня 2025 года. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде под номером 12457. К тому же, людям до 25 лет и официально имеющим статус инвалидности не нужно будет проходить ВЛК повторно", — написала заместительница Андрея Ермака.

Она добавила, что на встрече "проговорили необходимость безотлагательного принятия законодательных изменений". Законопроект, о котором пишет Верещук, зарегистрирован в Раде только 30 января. Судя по контексту, он внесен в авральном режиме. Еще вчера, 29 января, чиновница писала, что документ скоро появится и очень просила депутатов его поддержать.

Также на совещании в ОП обсудили вопросы "надлежащей организации процессов", чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВЛК. Ранее Верещук заявляла, что более миллиона (!) человек не прошли ВЛК в срок и не успеют пройти до 4 февраля 2025 года. Эта дата является действительной (и после нее наступает административная ответственность), пока не принят новый законопроект, обещанный чиновницей из ОП.

"Также договорились, что до принятия вышеуказанного закона ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск. Соответствующая директива будет отправлена ​​по принадлежности. Очень прошу МОУ, Минздрав и другие касательные ведомства взять на особый контроль процесс информирования людей, формирование электронных и бумажных направлений, доведение соответствующих графиков до ВЛК и т.д", — подытожила Верещук.

Напомним, что штрафы за необновление данных в ТЦК, как писал портал "Комментарии", не заработали. Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский объяснил, что суть была в том, что рассылается тысяча повесток, например, за которыми не пришли 500 человек. “Им должны сразу выписать штрафы, не оплатив которые они сразу попадают в арест счетов, имущества и т.д. исполнительной службой. И все, никакого отлова на улицах. Во время моего запроса на Минобороны и совместного заседания двух комитетов оказалось, что штрафы выписаны примерно на 12% уклонившихся от повесток, примерно 45% уклонившихся объявлены в розыск. И все. Минобороны, руководство Сухопутных Войск и ТЦК НЕ ВЫПОЛНЯЮТ принятые Радой законы. Поэтому происходит то, что мы видим на улицах, не сработали заложенные в законы механизмы”, — отметил он.



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Источник: https://t.me/vereshchuk_iryna/2679
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