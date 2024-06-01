В мире сообщили об угрозе еще одной войны: может активизироваться союзник РФ

Филиппины предупреждают, что дальнейшие столкновения с участием китайского флота в Южно-Китайском море могут повлечь войну. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, пишет "Financial Times".

Южно-Китайское море. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, выступая на форуме по безопасности стран Юго-Восточной Азии, президент Филиппин предположил, что противостояние его страны с Китаем может перерасти в войну, если филиппинский гражданин будет убит во время все более жестоких столкновений с китайской береговой охраной.

На международном оборонном форуме в Сингапуре Маркос сказал, что США, которые имеют соглашение о взаимной обороне с Филиппинами, придерживаются "тех же стандартов". В своих комментариях президент Филиппин впервые предположил, что страна может обратиться к США за военной помощью.

Как отмечает Financial Times, с августа прошлого года корабли береговой охраны Китая неоднократно использовали водометы против филиппинских кораблей вблизи островов, на которые претендуют оба государства. Следствием стали повреждения судов и ранения филиппинских моряков.

"Мы уже получили травмы, но, слава Богу, еще не дошли до [смерти]. Но как только мы дойдем до этой точки, мы бы перешли Рубикон. Это красная линия? Почти наверняка", — сказал Маркос.

Претензии Китая на Южно-Китайское море "почти полностью противоречат экономическим правам и в некоторых случаях суверенитету" нескольких прибрежных государств, отмечает Financial Times. Президент Маркос сделал Филиппины самым активным конкурентом Китая в этом вопросе с момента вступления в свою должность в середине 2022 года.

Выступая на том же форуме безопасности, представитель армии Китая Цзин Цзяньфэн осудил США как "источник хаоса и напряженности" в Индо-Тихоокеанском регионе и заявил, что Вашингтон стремится создать в регионе местный аналог НАТО. Министр обороны США Ллойд Остин отверг эти обвинения.

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