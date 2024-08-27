В мире назревает еще одна война: кто может выступить агрессором

На востоке Африки, куда Украина продает свое зерно, вскоре может вспыхнуть новая большая война. Агрессором может выступить Эфиопия. Как передает портал "Комментарии", об этом в авторской статье для The New York Times пишут научные сотрудники Университета Могадишо (Сомали) Афьяр Элми и Юсуф Хассан.

Война в Восточной Африке. Фото: из открытых источников

Сомалийские ученые отмечают, что беда точно пришла. Благодаря экспансионистским амбициям и безрассудным планам премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Африканский Рог стоит на пороге войны, которая может поставить под угрозу регион и задеть последствиями остальной мир.

По их словам, действующий правитель Эфиопии якобы одержим обеспечить своей стране выход к мировому океану, которого сейчас она не имеет. Элми и Хассан отмечают, что Сомали, которое существует в состоянии полураспада уже несколько десятилетий, является самой слабой из пяти прибрежных стран, граничащих с Эфиопией, а потому является очевидной целью потенциального завоевания. 1 января этого года Эфиопия подписала меморандум о взаимопонимании с президентом самопровозглашенной республики Сомалиленд, которая контролирует северо-запад Сомали. В обмен на официальное признание Сомалиленда Эфиопия получит 20-километровый участок морского побережья в Аденском заливе.

"Это было явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Сомали. Сомали немедленно отклонила меморандум и начала дипломатическое наступление, объяснив государствам региона и международным государствам, что Эфиопия стремится установить контроль над территорией Сомали незаконными средствами", — пишут авторы статьи и добавляют, что ООН, Африканский Союз, США и ЕС поддержали позицию Сомали.

Однако, по мнению сомалийцев, правитель Эфиопии не отказался от своих планов.

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