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В мире будет еще больше оружия: какая страна обещает ядерный Армагеддон

Ким Чен Ын предупредил, КНДР будет увеличивать количество ядерного оружия в "геометрической прогрессии"

сегодня, 12:50
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Кравцев Сергей

Для северокорейского диктатора ничего не значат предупреждения и санкции, тем более, когда есть негласная поддержка таких стран, как Россия и Китай. Именно поэтому он уже заявил, что его страна сейчас реализует политику развития ядерных сил, чтобы увеличить количество ядерного оружия "в геометрической прогрессии". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на государственное телеграфное агентство страны KCNA.

В мире будет еще больше оружия: какая страна обещает ядерный Армагеддон

Ким Чен Ын и Путин. Фото: из открытых источников

Во время своей речи по случаю годовщины создания Северной Кореи Ким заявил, что страна должна тщательно подготовить свой "ядерный потенциал и готовность использовать его должным образом в любой момент для обеспечения прав на безопасность государства".

Диктатор подчеркнул, что главным противником Пхеньяна по-прежнему выступают США. Якобы именно из-за угроз, которые исходят от США и союзников Северная Корея и вынуждена наращивать арсенал своего оружия.

СМИ отмечает, заместитель министра обороны Южной Кореи по вопросам политики Чо Чхан Рэ и его американские и японские коллеги осудили диверсификацию КНДР систем доставки ядерного оружия, испытания и запуски баллистических ракет.

Во время встречи в Сеуле они подтвердили приверженность по укреплению трехстороннего сотрудничества для обеспечения мира в регионе, а именно путем сдерживания ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи, говорится в совместном заявлении, которое опубликовал Государственный департамент США.

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