В Минздраве Турции ответили, действительно ли их больницы переполнены пациентами с COVID-19

Минздрав Турции прокомментировал информацию Reuters и местной ассоциации медработников насчет того, что больницы в курортной стране переполнены пациентами с COVID-19. В частности, в Анкаре и Газиантепе якобы уже нет мест в отделениях интенсивной терапии и отделениях экстренной помощи больниц, принимающих пациентов с COVID-19. Медики также говорят, что пациентов с пневмонией они вынуждены отправлять домой. Однако глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что информация не соответствует действительности.

"У нас нет провинций, где больницы были бы заполнены из-за COVID-19. Обвинения безосновательны", — написал министр в Twitter.

Глава Минздрава приводит статистику: уровень заполненности больничных коек в Турции составляет 48%, в интенсивной терапии — 76%, и задействованы только 42% аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ранее мы сообщали, что на курортах Турции коронавирус начал распространяться с новой силой. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал глава Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа. По словам чиновника, столь печальную статистику коронавируса в Турции они видят впервые за последнее время. По этому, считает министр, Турция должна приложить все усилия, чтобы снизить темп распространения инфекции.



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