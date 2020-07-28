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В Минздраве сообщили, откроются ли с 1 августа детские лагеря

Кабмин принял новое постановление об установлении карантина на территории страны, что предусматривает деление на четыре зоны

сегодня, 10:43
Автор:

Елена Волкова
В Минздраве сообщили, откроются ли с 1 августа детские лагеря

Работа детских лагерей с 1 августа будет разрешена только в регионах, которые находятся в "зеленой" и "желтой" зонах. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет УНН.

Так, министр напомнил, что на предыдущем заседании Кабмин принял новое постановление об установлении карантина на территории страны, что предусматривает деление на четыре зоны - зеленую, желтую, оранжевую, красную.

"О детских лагерях - когда регион находится в "зеленой" или "желтой" зоне, разрешена будет работа с 1 августа для детских лагерей, а регионы, находящиеся в "оранжевой" и "красной" - там, соответственно, запрещены и прием и работа соответствующих детских лагерей", - отметил глава Минздрава.

Ранее мы сообщали, что согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 66 575 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 919 случаев заражения инфекцией.


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