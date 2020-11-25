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В Минздраве рассказали, сколько украинцев оштрафовали за отсутствие маски

В Украине ввели обязательное ношение масок в общественных местах - нарушителей штрафуют

сегодня, 10:48
Автор:

Сергей Медведев

Вторая волна эпидемии коронавируса вынуждает власти ужесточать карантинные ограничения и вводить новые меры противодействия распространению заболевания. Так, как известно, ношение маски в общественных местах стало обязательным. Нарушителям объявляют о штрафах, размер которых может достигать 255 гривен.

В Минздраве рассказали, сколько украинцев оштрафовали за отсутствие маски

Всего за три дня — с 21 по 24 ноября правоохранители составили 2 111 протоколов о наложении штрафов за отсутствие у украинцев масок в общественных местах. С таким заявлением выступил глава Минздрава  Максим Степанов.

"Уже 4 дня, с субботы, с 21 ноября действует в нашей стране закон о наложении административной ответственности — штрафов — за неношение масок в общественных местах. За это время было составлено уже 2 111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте. Все эти действия призваны сохранить ваше здоровье и здоровье ваших близких", — сказал Степанов.

Чиновник также уточнил, что обязательное ношение маски необходимо только в общественных местах. Если человек идет сам по улице, то за отсутствие маски штраф ему не грозит.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, смешные фото, которые показывают, на что люди готовы, чтобы не носить маски
 


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4299200-v-moz-nazvaly-chyslo-shtrafov-za-narushenyia-masochnoho-rezhyma
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