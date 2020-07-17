В Минздраве рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября

С 1-го сентября дети в Украине могут перейти на смешанный формат обучения. Часть школ будут работать в обычном режиме, часть будут переводить на дистанционное образование. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов журналистам "РБК-Украина".

Как именно будут работать школы, станет известно уже через неделю. Сейчас в образовательном и здравоохранительном ведомствах разрабатывают специальный регламент, а до конца июля его должны утвердить окончательно. Формат обучения определят заранее, чтобы к нему успели подготовиться украинские педагоги.

Наиболее вероятным остается формат смешанного обучения. Там, где не будет сильной вспышки коронавируса, дети, как обычно, будут ходить на уроки. Если же случаев COVID-19 будет становится все больше, учеников временно переведут на дистанционное обучение, говорит Степанов. Также, чтобы разгрузить немного классы и коридоры, все школы могут перевести на двухсменное образование: часть учеников будет учиться с утра до обеда, вторая - с обеда и до вечера.

"Мы сейчас разные варианты рассматриваем. Смотрим, что происходит на Западе. Я за то, чтобы анализировать те примеры, которые мы видим в мире, а затем адаптировать их к украинским реалиям", - говорит министр.

Также, по словам Максима Степанова, школы должны будут придерживаться санитарных правил: детям будут измерять температуру и введут масочный режим.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ВОЗ рекомендует Украине усилить карантин и уже назвала регионы, где это необходимо сделать.

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