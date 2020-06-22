В Минздраве рассказали, где можно не носить маску

В Минздраве разрешили украинцам не надевать маски там, где нет большого скопления людей. Об этом сообщил в эфире телеканала "1+1" главный санврач Украины Виктор Ляшко.

С сегодняшнего дня в Украине пообещали жестче следить за соблюдением карантинных правил. Это связано с резким ростом числа инфицированных коронавирусом. В частности, будут проверять, соблюдают ли украинцы масочный режим. Например, одевать маску или респиратор обязательно в магазине или общественном транспорте. Тогда как на улице это делать необходимо только в крайнем случае.

"В помещении маску носить нужно. На улице это делать необязательно, если есть возможность соблюдать социальную дистанцию. Это полтора метра. Если же в какой-то момент вы попадаете в толпу и соблюдать дистанцию невозможно, то маску лучше надеть", - говорит Виктор Ляшко.

Любой человек в толпе может быть переносчиком коронавируса, даже если сам не чувствует никаких симптомов, - сказал санитарный врач.

"В период пандемии или эпидемии мы каждого человека рассматриваем как потенциально инфицированного. Лучше не испытывать сейчас судьбу. Если каждый оденет маску, то вероятность распространения биологического материала будет ниже, как, соответственно, и вероятность распространения инфекции", - объяснил чиновник.

Напомним, что на прошлой неделе в Украине зафиксировали сразу несколько рекордов по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. После этого в Кабмине решили в некоторых регионах ужесточить карантин. Например, сегодня более жесткие ограничения ввели в Одесской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!