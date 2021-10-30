В Минздраве призвали не вызвать "скорую" без причин

За последние сутки украинцы вызывали экстренную медицинскую помощь рекордное количество раз. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения (МОЗ) в Facebook.

Украинцы стали больше вызывать врачей, фото из открытых источников

В Министерстве назвали исторический максимум вызовов на линию "103" – 55 тысяч. Диспетчеры рассказали, что украинцы сообщают о симптомах коронавируса, чтобы к ним приехали медики. Самые "частые" симптомы – боль в грудине, низкая сатурация, удушье.

Однако во многих случаях на самом деле у человека нет таких симптомов, о которых он сообщал диспетчеру. Кроме того, некоторые граждане не говорят, что у них коронавирус или рассказывают о других симптомах.

Утаивание коронавирусной болезни у пациента оказывает "медвежью услугу", ведь от него могут заразиться работники "скорой", приезжающие без защитных костюмов на такие вызовы. В Министерстве отмечают, что такое поведение людей ставит под риск не только их самих, но и окружающих.

Там напоминают, что если у вас есть положительный тест на коронавирус, сразу свяжитесь с вашим семейным врачом. Медик спросит о вашем самочувствии и решит достаточно ли вам лечения дома.

В Минздраве напомнили о штрафах за ложные вызовы бригады экстренной медицинской помощи в размере – от 850 до 3400 гривен. Также в Министерстве призывают украинцев не звонить на "103" без необходимости, ведь в это время в неотложной помощи может нуждаться кто-то другой.

Как сообщал портал "Комментарии", у известного телеведущего подтвердили коронавирус. Пока он находится на самоизоляции за пределами Украины. Мужчина говорит, что чувствует себя нормально.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!