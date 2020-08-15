В Минздраве озвучили правила работы общежитий во время карантина

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Таисия Ерохина
Министерство здравоохранения Украины ввело ряд правил пребывания и проживания в общежитиях во время карантина. Об этом информирует Telegram канал Минздрава "Коронавирус_инфо".
В Минздраве отмечают, что безопасность должен обеспечить ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений.
Среди основных правил:
- все, кто находится в общежитии, должны носить защитные маски или респираторы вне комнаты;
- на входе следует пользоваться спиртовыми антисептиками;
- посетителям должны проверять температуру бесконтактным способом;
- в случае выявления симптомов респираторной болезни - самоизоляция;
- влажная уборка, а также дезинфекция поверхностей каждые 3-4 часа;
- ограничение массовых собраний в закрытых помещениях.
Отмечается, что администрация общежития должна принимать все необходимые меры для противодействия распространению COVID-19.
Напомним, в Минздраве рассказали о правилах работы учебных заведений в условиях карантина. Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, в каких регионах учебные заведения не смогут работать с 1 сентября.
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