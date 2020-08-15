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В Минздраве озвучили правила работы общежитий во время карантина

Тем, кто проживает в общежитии, придется соблюдать новые правила

15 августа 2020, 21:14
Автор:

Таисия Ерохина
В Минздраве озвучили правила работы общежитий во время карантина

Министерство здравоохранения Украины ввело ряд правил пребывания и проживания в общежитиях во время карантина. Об этом информирует Telegram канал Минздрава "Коронавирус_инфо".

В Минздраве отмечают, что безопасность должен обеспечить ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений.

Среди основных правил:

- все, кто находится в общежитии, должны носить защитные маски или респираторы вне комнаты;

- на входе следует пользоваться спиртовыми антисептиками;

- посетителям должны проверять температуру бесконтактным способом;

- в случае выявления симптомов респираторной болезни - самоизоляция;

- влажная уборка, а также дезинфекция поверхностей каждые 3-4 часа;

- ограничение массовых собраний в закрытых помещениях.

Отмечается, что администрация общежития должна принимать все необходимые меры для противодействия распространению COVID-19.

Напомним, в Минздраве рассказали о правилах работы учебных заведений в условиях карантина. Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, в каких регионах учебные заведения не смогут работать с 1 сентября.


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