В Минздраве объяснили, кого будут лечить вне зависимости от карантинных ограничений

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Владимир Лавский
Несмотря на запрет на проведение плановой госпитализации из-за COVID-19, в украинских клиниках продолжат оказывать медпомощь в ряде случаев, в частности, медпомощь по беременности, родам, а также медпомощь онкопациентам. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
В частности, указанные ограничения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №641 об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением COVID-19 от 22 июля №641.
Так, в частности, запрещается проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме оказания медпомощи вследствие осложненного течения беременности и родов, медпомощи беременным, роженицам и новорожденным, медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями.
Кроме того, под запрет не попадает оказание паллиативной медпомощи в стационарных условиях, срочная госпитализация и медпомощь в случае, если ее перенос или отсрочка вызовет риск для жизни или здоровья, а также плановая медпомощь учреждениям здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения ими соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
В Минздраве подчеркивают, это ограничения на оказание медуслуг установлены для территорий, где установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности, т.е. на всей территории Украины.
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