В Минздраве назвали области с самым низким уровнем COVID-прививки

Глава Министерства здравоохранения (МОЗ) Виктор Ляшко рассказал, в каких украинских областях уровень вакцинации против коронавируса самый низкий. Об этом министр здравоохранения рассказал во время сегодняшнего брифинга, сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook. По словам Виктора Ляшко, в Украине есть пятерка областей, которые можно назвать "антилидерами" по темпам вакцинации населения против коронавирусной инфекции COVID-19.

Коронавирус (фото из открытых источников)

Как отметил глава Минздрава, речь идет об областях на западе Украины, а именно:

Закарпатскую

Черновицкую

Ивано-Франковске

Волынскую

Ровенскую

Именно в этих регионах количество вакцинированных лиц против вируса COVID-19 самое низкое. В то же время Ляшко отметил, что за последние семь дней в Ровенской и Черновицкой областях темпы вакцинации выросли. Более того, эти регионы попали в число лидеров по количеству прививок в расчете на 100 000 населения. А больше вакцинаций против коронавируса на прошлой неделе (14-20 февраля) провели в Харьковской области.

Напомним, антибиотики не воздействуют на вирусы, а происхождение коронавируса — именно вирусное. Препараты способны оказывать воздействие на бактерии, поэтому лечить ковид антибактериальными средствами нецелесообразно и даже вредно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook. Кроме того, в Минздраве отмечают, что принимать антибиотики для профилактики коронавирусной инфекции также не стоит.

Такая "опция" вовсе должна отсутствовать, потому как эти препараты не действуют на COVID-19. Антибактериальные препараты необходимо принимать только при наличии показаний, а не с целью так называемой "профилактики". Специалисты напомнили, что прием антибиотиков при отсутствии достаточного количества показаний может навредить здоровью. В частности, у пациента могут появиться побочные эффекты.

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