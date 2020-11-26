В Минздраве назвали единственное условие введения локдауна

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Елизавета Черных
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал единственное условие введения локдауна на всей территории страны. По его словам, это коллапс украинской медицинской системы.
ФОТО: Из открытых источников
Глава Минздрава считает, что кризис случится тогда, когда в больницах будет более 75% заполненных коек, а количество заболевших коронавирусом будет 25-30 тысяч человек в сутки. Он также отметил, что на сегодняшний день оснований вводить локдаун нет.
Как сообщали "Комментарии" ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о возможной отмене пассажирских и железнодорожных перевозок в связи с распространением коронавируса.
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Марго
сегодня, 19:36
То есть в марте у вас были основания вводить полный кокдаун, а теперь значит нет....угу.. дебилы...