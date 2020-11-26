В Минздраве назвали единственное условие введения локдауна

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал единственное условие введения локдауна на всей территории страны. По его словам, это коллапс украинской медицинской системы.

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Глава Минздрава считает, что кризис случится тогда, когда в больницах будет более 75% заполненных коек, а количество заболевших коронавирусом будет 25-30 тысяч человек в сутки. Он также отметил, что на сегодняшний день оснований вводить локдаун нет.

"Мы ориентируемся на единую вещь — способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь. У нас на сегодня заполнено 50% коек в больницах в целом по стране. В некоторых регионах более 60% — Черниговская область и другие. Но в то же время оснований вводить локдаун завтра, потому что не выдержит медицинская система, у нас на сегодня нет", — подчеркнул министр здравоохранения Степанов.

Как сообщали "Комментарии" ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о возможной отмене пассажирских и железнодорожных перевозок в связи с распространением коронавируса.

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