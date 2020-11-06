В Минздраве дали четко понять, введут ли черную зону карантина в Украине

Язык
BTC/USD
15350.28
ETH/USD
427.38
LTC/USD
60.13
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Таисия Ерохина
Информация о введении "черных карантинных зон", которая накануне напугала украинцев оказалась фейковой. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина" 6 ноября.
Сообщается, что распространенная на днях в некоторых СМИ информация о возможном введении в стране "черных" зон карантина не соответствует действительности.
Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 9721 пациента. Этот показатель близок к рекорду, но все же недостаточно высок, чтобы его побить.
Как сообщалось, эксперты рассказали порталу "Комментарии", могут ли в Украину ввести масочные штрафы и другие усиления карантинных мероприятий из-за эпидемии коронавируса. Объясняется, почему это (не) поможет, а также — когда и почему власть проиграла бой с пандемией, что еще можно исправить и кто может использовать ситуацию в своих целях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости