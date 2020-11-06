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Главная Новости Общество события В Минздраве дали четко понять, введут ли черную зону карантина в Украине
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В Минздраве дали четко понять, введут ли черную зону карантина в Украине

Степанов рассказал, какие карантинные ограничения планирует Минздрав

сегодня, 11:17
Автор:

Таисия Ерохина

Информация о введении "черных карантинных зон", которая накануне напугала украинцев оказалась фейковой. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина" 6 ноября.

В Минздраве дали четко понять, введут ли черную зону карантина в Украине

Сообщается, что распространенная на днях в некоторых СМИ информация о возможном введении в стране "черных" зон карантина не соответствует действительности.

"Мы не рассматриваем введение никаких "черных зон". Однако, учитывая увеличение количества больных COVID-19 почти каждый день, мы говорим именно об усилении карантинных ограничений", — рассказал Степанов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 9721 пациента. Этот показатель близок к рекорду, но все же недостаточно высок, чтобы его побить.

Как сообщалось, эксперты рассказали порталу "Комментарии", могут ли в Украину ввести масочные штрафы и другие усиления карантинных мероприятий из-за эпидемии коронавируса. Объясняется, почему это (не) поможет, а также — когда и почему власть проиграла бой с пандемией, что еще можно исправить и кто может использовать ситуацию в своих целях.


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Источник: https://t.me/mozofficial/514
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