В Минюсте объяснили, какую соцпомощь можно получить на самоизоляции

Стало известно, что официально трудоустроенные украинцы, которые вынуждены пребывать на карантине из-за коронавируса, могут получить социальную помощь из-за временной нетрудоспособности.

Какую соцпомощь можно получить на самоизоляции. Фото: alexcredit

Кто входит в категорию этих людей?

- люди, которые контактировали с больным Covid-19, кроме лиц, которые при исполнении служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями по их применению;

- с подозрением на инфицирование или с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19 в легкой форме при условии, что человек не нуждается в госпитализации;

- которые пересекли государственную границу и прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19;

- которые приезжают с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, кроме лиц, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 человеком;

- с подтвержденным диагнозом COVID-19, выписаны из заведения здравоохранения, к моменту выздоровления.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции в Facebook. Добавим, что это же касается лиц, которые находились в учреждениях здравоохранения.

В Минюсте рассказали, что застрахованным лицам полагается социальная помощь в размере 50% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа. Медики в таких случаях могут рассчитывать на 100% среднего дохода.

Первые пять дней на самоизоляции оплачиваются работодателем, далее – Фондом социального страхования.

Если заболел ребенок, которому еще нет 14-ти, то листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. Фонд соцстрахования оплачивает его, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Если ребенок находится на стационарном лечении, то временные рамки снимаются.

"Если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, наложенным органами санитарно-эпидемиологической службы, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования Украины предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине", – говорится в заявлении.

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