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В Минсоцполитики объяснили, как получить пенсии и денежную помощь во время военного положения

По выбору человека пенсии или денежную помощь выплачивают "Укрпочта" или уполномоченные банки

сегодня, 11:50
Автор:

Кравцев Сергей
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В то время, когда по всей территории Украины действует военное положение каждый гражданин сам в праве решать, как ему получить выплату соцпомощи – либо воспользовавшись услугами Укрпочты, либо одного из уполномоченных банков. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

В Минсоцполитики объяснили, как получить пенсии и денежную помощь во время военного положения

Пенсии. Фото: из открытых источников

На дату введения военного положения 72% пенсионеров в Украине получали пособие, пользуясь услугами банков. Таким людям соцпомощь перечисляется на их счета. Если же по тем или иным причинам банк не функционирует, то средства перечисляются в АО "Ощадбанк" без открытия счета. Об этом человека должны оповестить органы Пенсионного фонда или органы социальной защиты. Чтобы получить свои средства в "Ощадбанке" нужно предъявить паспорт и справку о присвоении РНОКНП.

Укрпочта доставляет выплаты тем людям, которые получают соцпомощь по месту постоянного проживания. Те же люди, которые из-за военных действий сменили свое место проживания, должны определиться с одним из способов денежных выплат: денежным переводом через АО "Ощадбанк" без открытия банковского счета; перевод "Укрпочтой" средств на почтовое отделение по новому месту нахождения.

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Источник: https://www.msp.gov.ua/news/21575.html
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