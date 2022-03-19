В Минсоцполитики объяснили, как получить пенсии и денежную помощь во время военного положения

В то время, когда по всей территории Украины действует военное положение каждый гражданин сам в праве решать, как ему получить выплату соцпомощи – либо воспользовавшись услугами Укрпочты, либо одного из уполномоченных банков. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Пенсии. Фото: из открытых источников

На дату введения военного положения 72% пенсионеров в Украине получали пособие, пользуясь услугами банков. Таким людям соцпомощь перечисляется на их счета. Если же по тем или иным причинам банк не функционирует, то средства перечисляются в АО "Ощадбанк" без открытия счета. Об этом человека должны оповестить органы Пенсионного фонда или органы социальной защиты. Чтобы получить свои средства в "Ощадбанке" нужно предъявить паспорт и справку о присвоении РНОКНП.

Укрпочта доставляет выплаты тем людям, которые получают соцпомощь по месту постоянного проживания. Те же люди, которые из-за военных действий сменили свое место проживания, должны определиться с одним из способов денежных выплат: денежным переводом через АО "Ощадбанк" без открытия банковского счета; перевод "Укрпочтой" средств на почтовое отделение по новому месту нахождения.

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