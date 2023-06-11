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В Минобороны заинтриговали видео с Будановым: что это может значить

В Министерстве обороны опубликовали видео с молчаливым руководителем ГУР Кириллом Будановым и дали определенный намек

сегодня, 14:45 comments1682
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Facebook Анны Маляр. Именно заместитель министра обороны поделилась данным роликом, подписав его:

В Минобороны заинтриговали видео с Будановым: что это может значить

Кирилл Буданов. Скриншот с видео

"Продолжение следует… Планы любят тишину", — говорится под видео.


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На самом видео Кирилл Буданов молча созерцает камеру и пронзительно смотрит в своем фирменном стиле. На его лице можно заметить даже легкую улыбку. Между тем, в сети уже реагируют на опубликованное видео:

-Наши невероятные! Гордимся и верим. С Богом!

-Буданов даже молчит неоднозначно.

-Вместе к победе!

В то же время, в последнее время Буданов исчез с информационного поля. Недавно заместитель главы ОП Михаил Подоляк заверил, что с главой ГУР все хорошо. Пока он лично модерирует те или иные операции, которые сегодня "ужасают врага" и делает это довольно удачно.

Заметим, как писали "Комментарии" ранее, - Россияне "похоронили" Буданова: как ответили в разведке Российскими пропагандистскими СМИ стала распространяться фейковая информация о гибели главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова. На нее отреагировали в разведке. Тогда представитель ГУР МО Вадим Скибицкий опроверг очередной бред кафиров и подчеркнул, что с Будановым все в порядке. Скибицкий отметил, что в обед как раз говорил с главой ГУР Минобороны.

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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:43

Правильно назвати: "Плани-95". Весна прийде, саджати будемо, ... . Цих шоу Потешного Карлуши з Сенцовим ми бачили. Зараз потрібен результат. В ранці результат, ввечері шоу з Бідрсиками. Ввечері результат, вранці шоу з Бідрсиками. Бо вже 32 роки Україна не бачила результатів, вартих уваги - карма.


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