В Минобороны заинтриговали видео с Будановым: что это может значить

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Facebook Анны Маляр. Именно заместитель министра обороны поделилась данным роликом, подписав его:



Кирилл Буданов. Скриншот с видео

"Продолжение следует… Планы любят тишину", — говорится под видео.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

На самом видео Кирилл Буданов молча созерцает камеру и пронзительно смотрит в своем фирменном стиле. На его лице можно заметить даже легкую улыбку. Между тем, в сети уже реагируют на опубликованное видео:

-Наши невероятные! Гордимся и верим. С Богом!

-Буданов даже молчит неоднозначно.

-Вместе к победе!

В то же время, в последнее время Буданов исчез с информационного поля. Недавно заместитель главы ОП Михаил Подоляк заверил, что с главой ГУР все хорошо. Пока он лично модерирует те или иные операции, которые сегодня "ужасают врага" и делает это довольно удачно.

Заметим, как писали "Комментарии" ранее, - Россияне "похоронили" Буданова: как ответили в разведке Российскими пропагандистскими СМИ стала распространяться фейковая информация о гибели главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова. На нее отреагировали в разведке. Тогда представитель ГУР МО Вадим Скибицкий опроверг очередной бред кафиров и подчеркнул, что с Будановым все в порядке. Скибицкий отметил, что в обед как раз говорил с главой ГУР Минобороны.

Читайте также на сайте "Комментарии", — Россия и дальше производит ракеты в обход санкциям : как ей это удается Кремль продолжает производить высокоточные крылатые ракеты и наносить новые удары по Украине. Кремль продолжает производить высокоточные крылатые ракеты и наносить новые удары по Украине.