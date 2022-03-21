В Минобороны Великобритании рассказали о главной цели россиян в Украине

В главном оборонном ведомстве Великобритании рассказали, что оккупация Киева остается главным приоритетом для России. Поэтому Москва пытается продолжать сосредотачивать свои войска вблизи Киева, чтобы спустя несколько недель вновь попытаться атаковать украинскую столицу. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной оценке британского министерства.

Киев. Фото: Facebook

В минобороны Британии фиксируют, что бои продолжаются к северу от Киева, хотя наступавшие на город с северо-востока войска страны-агрессора остановились. Оккупационные войска пытаются подтянуть к Киеву больше сил, для того, чтобы можно было провести новую атаку.

Российские оккупационные войска, которые наступали со стороны Гостомеля были остановлены ВСУ, им не удалось вновь пойти в контратаку.

Больше всего российских войск сосредоточено примерно в 25 км от центральной части Киева.

В Великобритании считают, что Киев – это по-прежнему ключевой город Украины, который российские войска хотят взять в оцепление, а потом попытаться захватить. Попытки достигнуть своей цели Россия будет пытаться совершать ближайшие недели.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США допустили, что некоторые страны НАТО могут принять решение о том, чтобы направить в Украину свои войска. Такое заявление сделала Постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд. При этом Линда Томас-Гринфилд напомнила о заявлении президента США Джо Байдена, который уже не единожды констатировал, что войска США не будут воевать в Украине. Позиция президента США остается неизменной.





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