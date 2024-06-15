В Минобороны рассказали с какого числа начнут присылать повестки по обычной почте

После 16 июля повестки смогут присылать по почте, именно тогда завершится отведенный законом срок в 60 дней для уточнения военнообязанными, призывниками и резервистами своих военно-учетных данных. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Чиновник прокомментировал вопрос о том, каким сейчас является официальный способ вручения повесток и что изменится после 16 июля, в какой ситуации повестка будет считаться врученной.

"По почте заказным письмом действительно будут присылаться повестки после 16 июля. Сейчас повестка считается врученной, если человек подписался лично, тогда да", — акцентировал Дмитрий Лазуткин.

По его словам, алгоритм вручения повесток по почте после 16 июля будет следующим: приходит заказное письмо, человек или под подпись получает, или отказывается, опять же под подпись, или оно возвращается. И таким образом, опять же считается, что повестка была доставлена. Если человека не было физически на месте и возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения. Именно для этого существуют эти 60 дней, то есть для того, чтобы люди обновили свои данные – где они проживают, какой у них электронный адрес, какой у них телефон. Сейчас все военнообязанные, призывники и резервисты должны уточнить свои данные и таким образом выполнить нормы закона.

Также Лазуткин рассказал, что запуск сервиса "Резерв+" себя полностью оправдывает. По результатам можно говорить о том, что значительно улучшились темпы мобилизации и существенно – военный учет.

"Сейчас уже 2 млн.100 тыс. человек уже обновили свои данные, в том числе, более 1 млн. 570 тысяч у себя в приложении "Резерв+", — акцентировал Лазуткин.

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