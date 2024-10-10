В Минобороны прояснили ситуацию: действительно ли экономическое бронирование на паузе

До 15 ноября в Украине проведут аудит предприятий, которые имеют статус критических и получили его от органов местного самоуправления. Для прозрачности в комиссию должны привлечь военных представителей. В то же время бронирование работников в настоящее время не приостанавливают. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспильному" рассказал первый замминистра обороны Иван Гаврилюк.

Мобилизация. Фото: из открытых источников

В главном оборонном ведомстве объяснили, что инициируют аудит на фоне роста количества людей, забронированных от мобилизации. Это вызывает резонанс в обществе. Еще в июле их количество составляло более 500 тысяч человек, а за несколько месяцев подпрыгнуло фактически вдвое и сейчас превышает миллион.

"Если это предприятие, например, завод, который действительно является "критическим", это понятно. Если это, например, спортивный клуб, который не имеет отношения, но определен как "критический", то "критичность" этой организации будет пересматриваться", — пояснил Иван Гаврилюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — на решение Кабинета Министров Украины по приостановлению экономического бронирования работников предприятий и организаций действительно повлияла позиция президента Владимира Зеленского, сообщает "Экономическая правда".

Согласно источникам в правительстве, президент был недоволен тем, что количество забронированных работников достигло 1,5 миллиона человек. Это стало одной из причин, почему правительство приняло решение приостановить экономическое бронирование работников, позволяющее предприятиям удерживать своих специалистов от мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины.

Источники "ЭП" также отметили, что Зеленский выразил свое возмущение во время одного из совещаний. На заседании он отметил, что количество забронированных работников избыточно, учитывая потребности ВСУ в мобилизации дополнительных сил.



