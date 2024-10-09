Экономическое бронирование остановили из-за возмущения Зеленского: что известно о внезапной проверке Кабмином "брони"

На решение Кабинета Министров Украины по приостановлению экономического бронирования работников предприятий и организаций действительно повлияла позиция президента Владимира Зеленского, сообщает "Экономическая правда" .

Экономическое бронирование в Украине остановили (фото из открытых источников)

Согласно источникам в правительстве, президент был недоволен тем, что количество забронированных работников достигло 1,5 миллиона человек. Это стало одной из причин, почему правительство приняло решение приостановить экономическое бронирование работников, позволяющее предприятиям удерживать своих специалистов от мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины.

Источники ЭП также отметили, что Зеленский выразил свое возмущение во время одного из совещаний. На заседании он отметил, что количество забронированных работников избыточно, учитывая потребности ВСУ в мобилизации дополнительных сил.

"Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона", — объяснил собеседник ЭП причину принятия соответствующего решения.



В то же время, вечером 9 октября, издание The Page опубликовало скриншоты якобы постановления Кабмина, где речь шла о временной остановке экономического бронирования работников.

В частности, как сообщает издание, изменения предусматривают аннулирование отсрочок от призыва на военную службу для военнообязанных при обнаружении необоснованного бронирования во время мобилизации. Кроме того, изменения также предусматривают приостановку до 15 ноября 2024 действия некоторых положений постановления Кабмина от 27 января 2023 №76. В частности, отмечает издание, это касается критериев и порядка определения предприятий, учреждений и организаций, которые считаются критически важными для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период, а также для нужд Вооруженных Сил и других военных формирований.

