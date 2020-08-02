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Главная Новости Общество события В Минобороны подтвердили, что боевики не нарушают режим тишины
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В Минобороны подтвердили, что боевики не нарушают режим тишины

На протяжении суток в рядах украинских военных нет потерь и ранений

сегодня, 16:42
Автор:

Екатерина Белоброва
В Минобороны подтвердили, что боевики не нарушают режим тишины

С начала текущих суток нарушений режима перемирия со стороны российских наемников в Донбассе не зафиксировано, потерь в рядах украинских войск нет, сообщается на сайте Министерства обороны, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Боевые подразделения Вооруженных сил Украины и других силовых структур, задействованных в операции, продолжают выполнять взятые обязательства по соблюдению режима тишины, при этом полностью контролируя ситуацию и находясь в готовности к немедленному реагированию на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные осуществляют очистку территорий от взрывоопасных предметов. Как информирует штаб операции Объединенных сил, за прошедшие сутки подразделения ДСНС разминировали более 4 га территорий, обезвредив при этом 113 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала прекращения огня на Донбассе, за ситуацией внимательно наблюдают миротворцы ООН и представители западной прессы.

"Еще раз подчеркиваем, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ, проведение противником диверсионно разведочных операций и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждение или уничтожение инфраструктуры", - отмечено в сообщении.


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