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В Минобороны говорят, что начали выплачивать долги по зарплате

Минобороны начало выплачивать военнослужащим долги по заработной плате

сегодня, 16:35
Автор:

Козлова Альбіна

В Минобороны говорят, что начали выплачивать долги по зарплате

Задолженность перед военными будет погашена, фото из открытых источников

Средства для возвращения долгов уже перечислены военным частям. Речь идет о почти четырех миллиардах гривен. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Известно, что к празднику на счета военных частей для выплат военнослужащим было перечислено 3,7 млрд гривен. Из этой суммы будет оплачено военным единовременные дополнительные выплаты, которые они не получали из-за нехватки средств в Минобороны.

Военные также получат деньги на оздоровление. Ведь Минобороны перечислило 1 млрд 810 млн гривен на эти расходы. Вознаграждение получат и те, кто только подписали контракты для службы в армии.

В Министерстве заверили, что все долги погасят, единовременные денежные пособия выплатят. Армейцы получат средства на аренду жилья, бытовые нужды. Тем, кто уволился со службы, также перечислят зарплату за то время, когда они находились на службе и которое не было оплачено вовремя.

Военные в зоне ООС тоже получат доплаты, на эти цели выделено 725 млн гривен. Вооруженным силам выплатили поощрительные премии по случаю праздника — Дня Защитников и защитниц Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", военные жаловались омбудсмену на отсутствие выплат денег и долги перед ними. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека получила немало обращений от военнослужащих Вооруженных Сил Украины и их родных о том, что они не получают денежных выплат и помощи, предусмотренной им в соответствии с законодательством.

Также мы писали, что на все нужды армии, которые есть сегодня, Минобороны не хватает 7,1 миллиарда гривен. Погасить задолженность в выплатах перед военнослужащими можно, если внести изменения в Госбюджет на 2021.




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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2021/10/14/ministerstvo-oboroni-ukraini-profinansuvalo-vijskovi-chastini-ta-ustanovi-zbrojnih-sil-ukraini-na-zagalnu-sumu-3-7-mlrd-griven/
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