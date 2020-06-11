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В Минкульте рассказали, когда украинцы смогут снова посещать киносеансы

Министр культуры Александр Ткаченко анонсировал открытие кинотеатров уже с июля

сегодня, 22:42
Автор:

Екатерина Белоброва
В Минкульте рассказали, когда украинцы смогут снова посещать киносеансы

Кинотеатры в Украине откроются со 2 июля, но, как и предполагается в условиях адаптивного карантина, в зрительных залах будут предусмотрены правила ограничения. Об этом рассказал в Telegram-канале министр культуры Александр Ткаченко. 

При этом он отметил, что со 2 июля будет лишь постепенное возвращение кинотеатров к нормальной работе, поскольку на сегодня не предусмотрена заполненность залов.

"Реалии таковы: 30% наполнения залов - это работа "в минус", персоналу просто невозможно будет платить зарплаты. Также мировые премьеры западных режиссеров перенесены на значительный срок и владельцы кинотеатров не ожидают большого наплыва гостей", - указал Ткаченко в сообщении.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Министерства культуры Александр Ткаченко обозначил, что необходимо пересмотреть список запрещенных к показу фильмов с российскими артистами.

"На мой взгляд, тот факт, что кому-то запрещен въезд, не может служить одномоментно основанием для того, чтобы ленты, в которых принимали участие эти актеры, были запрещены. Подчеркиваю, речь не идет о присутствии на рынке этих артистов. Язык касается аудиовизуальных произведений", - указал глава Минкульта.


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