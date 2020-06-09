"Запрет на въезд в Украину - не повод для запрета трансляции кино", - министр культуры

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что, по его мнению, нынешний список российских и советских фильмов, которые запрещены к показу в Украине, был сформирован не совсем прозрачно и справедливо, а значит, должен быть пересмотрен. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, по убеждению министра, речь не идет о разрешении гастролей российских артистов, против которых в Украине возбуждены уголовные дела - таких как Михаил Пореченков или Иван Охлобыстин, а именно о трансляции кинолент, которые были сняты задолго до политического определения актеров, которые снимались в главных или второстепенных ролях.

"На мой взгляд, тот факт, что кому-то запрещен въезд, не может служить одномоментно основанием для того, чтобы ленты, в которых принимали участие эти актеры, были запрещены. Подчеркиваю, речь не идет о присутствии на рынке этих артистов. Язык касается аудиовизуальных произведений", - указал Ткаченко.

При этом он добавил, что телевизионный и медиа-рынок в Украине должен быть представлен преимущественно на украинском языке, а также популяризовать творчество народных исполнителей, режиссеров, продюсеров и так далее.

"Моя позиция - украинский продукт, в первую очередь должен быть на украинском языке. Поэтому сделаю все, чтобы еще больше продуктов - книг, спектаклей, кино - появлялись на украинском языке", - заключил министр культуры.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что вчера в центре Москвы произошло крупное ДТП с участием народного артиста России Михаила Ефремова, которые управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, за что ему грозит до 12-ти лет тюрьмы.





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