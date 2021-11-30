В Минкульте хотят отменить перенос выходных дней: каких праздников коснутся эти изменения

В нашей стране приняли решение о прекращении практики, когда по праздникам выходные переносятся на будние дни. Пока эти новшества относятся к празднованию Международного дня борьбы за права женщин и Дня труда. Об этом заявил глава культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время эфира на 1+1.

Александр Ткаченко (фото из открытых источников)

Министр сообщил, что еще в начале осени в министерстве обсуждали возможное новшество об окончании перенесений выходных на будни, если праздничный день выпадает в выходные. Но она будет касаться только двух государственных праздников – 8 Марта и 1 мая. Если эти даты будут выпадать в субботу или воскресенье, процедуры переноса на будний день больше не будет.

По его словам, даже в бывшем Союзе следующий день после праздника 8 марта или 1 мая никогда не был выходным.

Ткаченко уточнил, что все традиционные праздничные даты в календаре: Новый Год, Рождество, Пасха, Троица остаются без изменений. Выходные будут автоматически переходить на следующие будни. Но официальное решение пока не принято.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сколько выходных будет в октябре в Украине. На этой неделе рабочими будет всего три рабочих дня. Четыре дня подряд – с 14 по 17 октября включительно у граждан нашей страны будут выходные. В четверг, 14 октября вместе с праздником Покрова отметим День защитников и защитниц Украины. Вместе с тем за пятницу, 15 октября, придется выходить на работу в следующую субботу, 23 октября. Поэтому, отработав начало недели, можно планировать свой досуг на четыре свободных дня – 14, 15,16, 17 октября.

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