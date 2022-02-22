В Министерстве юстиции отреагировали на действия России по ЛДНР

В Министерстве юстиции сообщают, что украинская сторона будет подавать дополнительные материалы в Европейский суд по правам человека по действиям России на Донбассе. Министр Денис Малюська говорит, что в документах, которые приняла Государственная Дума России, нет объяснений относительно территории тех псевдореспублик, которые они признали.

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"Пытаюсь понять, какие территории Россия признала в качестве "ЛНР" и "ДНР": уже оккупированы или в пределах территорий областей с аппетитом на будущую оккупацию? Потому что в своих объяснениях их чиновники явно путаются — кто в лес, кто за дровами. При этом во время ратификации договоров о дружбе с ДНР и ЛНР и утверждения указов об их признании каких-то карт тоже, кажется, они не утверждали. Может, они на территории РФ решили создать эти свои ДНР и ЛНР?" – отметил он.

Кроме того, закон от 2004 года, ратифицировавший договор о границе между Украиной и Россией, пока все еще действует. Да и в этом документе никаких упоминаний о ДНР или ЛНР на территории Украины нет.

С января 2022 года в ЕСПЧ началось слушание по делу "Украина и Нидерланды против России" о сбитом пассажирском самолете. В ходе судебных слушаний судьи рассмотрят и другие преступления России на территории Донбасса.

Также министр добавил, что располагает информацией о запланированных провокациях и бунтах в тюрьмах, проплаченных протестах возле таких заведений.



Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада приняла постановление №7088 "О заявлении Верховной Рады Украины в связи с признанием Российской Федерацией независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины".



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