В Министерстве юстиции отреагировали на действия России по ЛДНР

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Козлова Альбіна
В Министерстве юстиции сообщают, что украинская сторона будет подавать дополнительные материалы в Европейский суд по правам человека по действиям России на Донбассе. Министр Денис Малюська говорит, что в документах, которые приняла Государственная Дума России, нет объяснений относительно территории тех псевдореспублик, которые они признали.
Фото иллюстративное / Pixabay
Кроме того, закон от 2004 года, ратифицировавший договор о границе между Украиной и Россией, пока все еще действует. Да и в этом документе никаких упоминаний о ДНР или ЛНР на территории Украины нет.
С января 2022 года в ЕСПЧ началось слушание по делу "Украина и Нидерланды против России" о сбитом пассажирском самолете. В ходе судебных слушаний судьи рассмотрят и другие преступления России на территории Донбасса.
Также министр добавил, что располагает информацией о запланированных провокациях и бунтах в тюрьмах, проплаченных протестах возле таких заведений.
Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада приняла постановление №7088 "О заявлении Верховной Рады Украины в связи с признанием Российской Федерацией независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины".
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