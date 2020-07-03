В Минфине рассказали, как отставка главы НБУ повлияет на зарплаты и пенсии

Фото: пресс-служба НБУ

Украинцы не должны почувствовать на себе сильных последствий отставки главы Нацбанка Якова Смолия. На общую экономическую ситуацию в стране и курс доллара она не повлияет. Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" руководитель Министерства финансов Сергей Марченко.

Те колебания курса, которые происходят в Украине сейчас, а также резкое падение гривны - это временное явление, - утверждает Марченко. Объективных причин для обесценивания украинской валюты нет. А отставка Смолия пошатнула экономическую ситуацию на короткое время.

"Все у нас в порядке. Мы имеем макроэкономическую стабильность, выполняем бюджет. Пик кризиса уже позади. План по налоговым поступлениям мы увеличили на 6 миллиардов гривен. Я лично смотрю в будущее с уверенностью и оптимизмом. На сегодняшний день нет никаких оснований полагать, что изменение руководителя любой государственной институции может как-то расшатать ситуацию в стране", - сказал Марченко.

Не повлияет увольнение главы Нацбанка и на всевозможные экономические процессы в стране, которые касаются, непосредственно, украинцев.

"Нет никаких причин сомневаться в том, что мы сможем выполнить доходную часть бюджета. Выплата заработных плат и пенсий будет обеспечена в полном объеме. Это я вам гарантирую", - акцентировал министр.

Напомним, Яков Смолий заявил о том, что идет в отставку, вечером в среду, 1 июля. Тогда же объяснил, что связано это с политическим давлением. Назначают руководителя НБУ за представлением президента. В Офисе Владимира Зеленского уже обсудили возможные кандидатуры на высокий пост.

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