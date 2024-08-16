В Минэнерго сообщили, что свет, вероятно, будут отключать снова и назвали причины

Как сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, на следующей неделе графики отключения электроэнергии могут вернуться. По ее словам, это произойдет на фоне жаркой погоды, а значит, и роста потребления электроэнергии и, как следствие, ее дефицита.

Отключение света

"То, что мы будем наблюдать на следующей неделе (повышение температуры), может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений", — сказала замминистра в эфире телемарафона.

Именно поэтому энергетики в очередной раз призывали потребителей бережно пользоваться электроэнергией, не включать мощные электроприборы в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки, не пользоваться кондиционерами без необходимости.

Кроме того, Минэнерго обратилось к бизнесу с призывом активно импортировать электроэнергию.

Гринчук считает, что подобные меры помогут стране избежать применения графиков и ограничений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что регулярные отключения электроэнергии станут привычным явлением для украинцев. В частности, об этом писало издание The Economist. Издание также отмечает, что украинцы уже научились адаптироваться к дефициту электроэнергии. Малый бизнес приобрел дизельные генераторы, а средние предприятия начали инвестировать в газовые турбины и могут продавать избыток электроэнергии в энергосистему. Люди покупают аккумуляторные батареи, которые можно заряжать и использовать дома для подключения Wi-Fi и USB-ламп. Но все это будет подвергнуто строгой проверке временем. Ранее сообщалось, что в результате обстрелов энергосистемы Украина потеряла более 9 ГВт мощностей.



