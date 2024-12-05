В Минэнерго сделали обнадеживающее заявление о ситуации со светом

Постепенно графики отключений света, введенные в ноябре после массированных ракетных обстрелов, сокращаются. Это происходит вследствие того, что энергетики 24 часа в сутки заняты ремонтами, которые дают хороший результат. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Замминистра энергетики отметил, графики отключений света позволили улучшить ситуацию в энергосистеме Украины.

"По результату эффективных и постоянных ремонтов, которые сейчас проходят, мы видим, что графики постепенно сокращаются", — сказал Колесник.

В то же время, министр заявил, что остается постоянный риск обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

Стоит отметить, наша страна прошла сентябрь и октябрь без графиков отключения света. Электроэнергию начали отключать после массированной атаки 17 ноября. Также враг атаковал Украину 28 ноября.

Читайте также на портале "Комментарии" — специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отметил, что российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру беспрецедентны. Нынешний удар уже 12-й по счету, если считать комбинированные атаки, с привлечением различных средств поражения.

"Конечно, что эта массированность обуславливает невозможность сбивания всех воздушных целей, несмотря на повышение плотности средств ПВО. Поэтому каждый раз энергетики несут потери. Эти потери не позволяют гарантировать нормальное прохождение отопительного сезона. После каждой массированной атаки энергетики вводят аварийные отключения, которые обычно длятся от одной до двух недель", – отметил Геннадий Рябцев.



