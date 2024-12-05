В Минэнерго сделали обнадеживающее заявление о ситуации со светом

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Кравцев Сергей
Постепенно графики отключений света, введенные в ноябре после массированных ракетных обстрелов, сокращаются. Это происходит вследствие того, что энергетики 24 часа в сутки заняты ремонтами, которые дают хороший результат. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
Замминистра энергетики отметил, графики отключений света позволили улучшить ситуацию в энергосистеме Украины.
В то же время, министр заявил, что остается постоянный риск обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.
Стоит отметить, наша страна прошла сентябрь и октябрь без графиков отключения света. Электроэнергию начали отключать после массированной атаки 17 ноября. Также враг атаковал Украину 28 ноября.
Читайте также на портале "Комментарии" — специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отметил, что российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру беспрецедентны. Нынешний удар уже 12-й по счету, если считать комбинированные атаки, с привлечением различных средств поражения.
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