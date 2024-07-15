В Минэнерго объяснили, осуществляет ли Украина экспорт электроэнергии при отключении света

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что Украина не производит экспорт электроэнергии в другие страны. По его словам, на этой теме усилилось количество враждебных ИПСО, однако Минэнерго выступает с официальными сообщениями по поводу их опровержений.

Украина не экспортирует электроэнергию. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что в период отключений света Украина не экспортирует электроэнергию за границу, а также не планирует возобновлять экспорт в ближайшее время.

"Прежде всего, хочется опровергнуть. Экспорта нет, не происходит и не планируется. И количество таких враждебных ИПСО, оно достаточно значительно, и, конечно, Минэнерго выступает с официальными сообщениями опровержения", — сказал Колесник.

Николай Колесник призвал пользоваться только официальной и достоверной информацией, размещаемой на сайтах министерств и операторов систем распределения в каждом регионе.

В Минэнерго рассказали, что в настоящее время в Украине увеличено энергопотребление среди населения, которое связывается с жаркой погодой. По словам Колесника, чтобы компенсировать дефицит в энергосистеме, Украина будет импортировать электроэнергию из четырех стран: Польша, Словакия, Румыния и Молдова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина 4 июля передавала электроэнергию четырем европейским странам. Больше всего электроэнергии получила Румыния, вслед за ней Словакия, Венгрия и Молдова.

Также "Комментарии" писали о заявлении премьер-министра Дениса Шмыгаля, который рассказал об изменениях в энергосистеме, которых следует ожидать украинцам после 20-х чисел июля.