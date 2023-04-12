В Минэнерго назвали две страны, в какие Украина экспортирует электроэнергию

Энергосистема Украины практически восстановилась после ракетных ударов страны-агрессора. На сегодняшний день Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу, энергосистема работает с профицитом генерирующей мощности. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Электроэнергия. Фото: из открытых источников

В ведомстве сообщили, что сейчас энергосистема с запасом обеспечивает потребности потребителей по всей стране.

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"В небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии в Молдову и Польшу", — отметили в ведомстве.

Отметим, 7 апреля 2023 года министр энергетики Герман Галущенко подписал распорядительный документ, разрешающий экспортные поставки в условиях профицита генерирующей мощности.

Сообщалось, что оставлять за границу будут только избыточную мощность. Европейская сеть операторов энергорынка готова принять до 400 МВт украинской электроэнергии. Фактические объемы поставок будут зависеть от времени суток и ситуации на самом рынке.

Читайте также на портале "Комментарии" — в компании "Укрэнерго" сообщили, что российский агрессор выпустил с октября прошлого года 1200 ракет и дронов по ключевым объектам энергетической инфраструктуры нашей страны. К сожалению, более 250 ракет и дронов попали в цели, повредив около 43% объектов магистральных сетей (около 80% из них уже возвращено в работу). Повреждения той или иной степени получили все украинские тепловые и гидроэлектростанции. О чем говорят озвученные данные? Какие основные потребности при подготовке к новому отопительному сезону? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



