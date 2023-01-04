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В Минагрополитики снова прогнозируют подорожание продуктов

Повышение только себестоимости продуктов будет колебаться в пределах 3-5%

сегодня, 15:16
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Автор:

Моесеенко Валентина

Стоимость пищевых продуктов вырастет из-за проблем с электроэнергией, а затем – использованием генераторов на предприятиях, пишут "Комментарии" по информации обнародованной в эфире Телемарафона первым заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарасом Высоцким.

В Минагрополитики снова прогнозируют подорожание продуктов

Цены на продукты снова вырастут

По его словам, перебои с электроэнергией на производствах во многих случаях они достаточно критические. Эта проблема, а точнее – ее решение, в повестке дня в Министерстве.

"У нас есть несколько стратегий: одна из них – это обеспечить производства генераторами. Также Министерство принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы", – говорит министерский чиновник.

Все это так или иначе отразится на себестоимости производства каждого продукта. Работа предприятий сельскохозяйственных предприятий на генераторах скажется на цене товара и спровоцирует удорожание, но оно будет незначительным.

"Мы сочли, что повышение будет колебаться на уровне около 3-5%. Важно, что существенного уменьшения производства за эти несколько месяцев не происходило. Это подтверждение, что большинство аграриев перенастроились на работу в сложных условиях и продолжают работать", – резюмировал Тарас Высоцкий.

Как ранее писали "Комментарии", по данным аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, в ближайшее время в Украине на 2-3% вырастет стоимость почти всех групп товаров. Среди главных причин подорожания: фактор сезонности, рост цен на энергоносители и нестабильный курс гривны по отношению к мировым валютам. При этом могут остановить рост цен на социальные продукты.



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