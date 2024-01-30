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В МИД Венгрии намекнули, что встречи Зеленского и Орбана в ближайшем времени не будет

Орбан пока что не собирается встречаться с Зеленским

30 января 2024, 16:15
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Кравцев Сергей
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До встречи между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским "еще долгий путь". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Reuters".

В МИД Венгрии намекнули, что встречи Зеленского и Орбана в ближайшем времени не будет

Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Сийярто на следующий день после встречи со своим украинским коллегой сказал, что, если Украина выполнит условия Венгрии, это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на высшем уровне.

Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер, которого цитирует венгерский портал Hirado, также заявил, что премьер-министр Венгрии и президент Украины должны встретиться, когда отношения войдут в новую фазу. Он сказал, что если будет назначена дата встречи, это будет означать, что закарпатские венгры получили свои права обратно.

Сийярто также подтвердил изменение позиции венгерского правительства и заявил, что Будапешт открыт для использования бюджета Европейского Союза для предложенного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, если он будет пересматриваться ежегодно и потребует единодушия стран-членов.

Глава МИД Украины на пресс-конференции по итогам переговоров с Сийярто заявил, что они были откровенными, но конструктивными.

Он, в частности, сказал, что украинская сторона настроена на окончательное урегулирование спора с Венгрией по правам нацменьшинств и специальная комиссия под эгидой МИД через 10 дней представит "конкретное понимание" в этом направлении.

В свою очередь Сийярто заявил, что Будапешт хочет возвращения для венгерского меньшинства Закарпатья прав, которые оно имело до 2015 года.

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