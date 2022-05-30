В Мелитополе прогремел взрыв в районе проживания экс-нардепа, который стал предателем

В центре временно оккупированного Мелитополя прогремел сильный взрыв в районе проживания экс-парламентария от Запорожской области Евгения Балицкого, который помогал российским войска заходить на территорию Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил у себя в Facebook нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Взрыв в Мелитополе. Фото: RIAMELITOPOL

Громкий взрыв раздался в 7:50. У жителей Мелитополя, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого задрожали окна и стены в многоэтажках.

Позже стало известно, что взрыв прогремел в районе ТЦ "Квартал", где как раз и проживает самопровозглашенный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Пока что не сообщается пострадал ли кто-то в результате взрыва.

Алексей Гончаренко позже сообщил, что, к большому сожалению, Евгению Балицкому удалось выжить.

"Пишут, что Балицкий выжил. Пока что. Жень, не выживешь. Все равно сдохнешь, как последняя коллаборантская собака. Хотя я надеюсь, что мы сможем тебя взять в плен. Посадим в клетку посреди Запорожья и табличку повесим о том, что ты губернатор. Будет весело и интересно", – написал Гончаренко.

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