logo

BTC/USD

30689.81

ETH/USD

1907.33

LTC/USD

66.95

USD/UAH

36.40

EUR/UAH

38.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Мелитополе прогремел взрыв в районе проживания экс-нардепа, который стал предателем
commentss НОВОСТИ Все новости

В Мелитополе прогремел взрыв в районе проживания экс-нардепа, который стал предателем

Ранее РФ назначила псевдогубернатором Запорожской области экс-нардепа Евгения Балицкого

сегодня, 09:57
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В центре временно оккупированного Мелитополя прогремел сильный взрыв в районе проживания экс-парламентария от Запорожской области Евгения Балицкого, который помогал российским войска заходить на территорию Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил у себя в Facebook нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.         

В Мелитополе прогремел взрыв в районе проживания экс-нардепа, который стал предателем

Взрыв в Мелитополе. Фото: RIAMELITOPOL

Громкий взрыв раздался в 7:50. У жителей Мелитополя, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого задрожали окна и стены в многоэтажках.      

Позже стало известно, что взрыв прогремел в районе ТЦ "Квартал", где как раз и проживает самопровозглашенный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Пока что не сообщается пострадал ли кто-то в результате взрыва.

Алексей Гончаренко позже сообщил, что, к большому сожалению, Евгению Балицкому удалось выжить. 

"Пишут, что Балицкий выжил. Пока что. Жень, не выживешь. Все равно сдохнешь, как последняя коллаборантская собака. Хотя я надеюсь, что мы сможем тебя взять в плен. Посадим в клетку посреди Запорожья и табличку повесим о том, что ты губернатор. Будет весело и интересно", – написал Гончаренко.

Читайте на портале "Комментарии" — Сергей Лавров отметился новым заявлением, обвиняет Францию в том, что Украина продолжает давать отпор российским оккупантам и в стране процветает "неонацизм".

Также издание "Комментарии" сообщало — контрнаступление ВСУ на Херсонщине поломало планы России – теперь Москва сомневается – сможет ли и дальше контролировать юг Украины.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/21233
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!