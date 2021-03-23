В медиа пытаются «отбелить» репутацию Екатерины Рожковой, - СМИ

Издание "Обозреватель" провело журналистское расследование деятельности заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и заявило, что якобы она после ряда скандалов и уголовных дел пытается "отбелить" свою репутацию перед международными партнерами. По данным "Обозревателя", якобы нанято пиар-агентство, которое занимается организацией и размещением определенных материалов.

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В частности эксперты проанализировали одну из последних статей в издании KyivPost по поводу заместителя главы НБУ. По их словам, ряд приведенных в статье фактов вызывает вопросы. По данным экспертов, привлеченных к расследованию, в статье говорится об уголовном деле о завышенных суммах при заключении договора Нацбанка с украинской компанией Asters, и подписании документов на 125 млн гривен якобы без тендеров. Тогда как KyivPost предполагает, что причиной преследования Рожковой является ее работа с международными расследователями Kroll по делу Приватбанка, отмечая, что власть хочет свести счеты с заместителем главы Нацбанка за ее независимость, а не за многочисленные махинации.

В материале "Обозревателя" обратили внимание на еще один важный момент: в тот же день, что и статья KyivPost, в различных СМИ вышел ряд подобных материалов. Эти все материалы, по данным "Обозревателя", были размещены через конкретное пиар-агентство, которое якобы занимается "отбеливанием" репутации заместителя председателя НБУ.

Стоит отметить, что при подготовке журналистского расследования "Обозреватель" обращался к журналисту KyivPost, под чьей фамилией размещена данная статья. Его просили объяснить, почему он решил обойти ситуацию с Asters, вопрос тендеров и заоблачные гонорары этой украинской компании. Однако он не смог прокомментировать эти вопросы.

Напомним, СМИ сообщали, что замглавы НБУ Екатерину Рожкову якобы могут обвинить в государственной измене.

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