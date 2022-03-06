В Мариуполе начинают эвакуацию населения

В Мариуполе 6 марта с 12:00 начинается эвакуация мирного населения. Об этом сообщает Координационный центр управления руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко.

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"С 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. С 12:00 начнется эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Роды – Орехов – Запорожье", — говорится в сообщении.

Эвакуация населения будет проводиться из трех локаций муниципальными автобусами: СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53) Драматический театр (Театральная площадь, 1) Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193). По маршруту гуманитарного коридора могут уезжать граждане из города на личном транспорте. Для этого нужно двигаться в колонне муниципального транспорта только за автобусами. В голове колонны из гражданских будут ехать автомобили Красного Креста, сопровождающие гражданское население.

"Все выезжающие из города водители должны максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт. Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к мировым лидерам с призывом предоставить новые гарантии того, что "ужасное" вторжение России в Украину не достигнет цели. Джонсон изложил план из шести пунктов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" предложения Джонсона, а также высказали мнения о том, что еще могло бы сделать Запад для скорейшего прекращения российской агрессии.

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