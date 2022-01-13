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В Мариуполе митинговали против ДТЭК Ахметова

Мариупольцы выступили против массовых отключений электроэнергии

сегодня, 18:01
Автор:

Станислав Молчанов
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В Мариуполе люди вышли на митинги против компании ДТЭК Рината Ахметова. Как сообщает местный сайт 0629, акции протеста спровоцировали массовые отключения электроэнергии на новогодние и рождественские праздники. Десятки тысяч людей остались без света. 

В Мариуполе митинговали против ДТЭК Ахметова

В Мариуполе митинговали против ДТЭК Ахметова - фото: сайт 0629

Электричества несколько дней не было в поселке Новоселовка и двух густонаселенных районах города. В Приморском районе сроки отключения доходили до семи дней. Местным жителям пришлось перекрыть важную дорогу в торговый порт, чтобы добиться возобновления энергоснабжения.

Очередной выплеск народного недовольства прошел 12 января. Под стенами ДТЭК мариупольцы требовали от руководства предприятия объяснений и заявляли, что направят претензии в Госэнергонадзор, НКРЭ и Антимонопольный комитет с целью лишить монополиста лицензии.

В Мариуполе митинговали против ДТЭК Ахметова - фото 2
В Мариуполе митинговали против ДТЭК Ахметова - фото 3
В Мариуполе митинговали против ДТЭК Ахметова - фото 4

"В новогодние праздники дети оставались в потемках. Людей лишили возможности праздновать. Они должны были найти альтернативу", – говорит участница митинга Милана Добжанская. 

Представитель ДТЭК Дмитрий Шпуталов признал, что старые сети не выдерживают большого количества электроприборов. Необходима новая программа модернизации. 

Участники митинга планируют выходить на акции протеста до тех пор, пока в городе не прекратятся массовые отключения электроэнергии.



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