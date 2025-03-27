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В МАГАТЭ заинтриговали заявлением: Запорожская АЭС может снова заработать

Для того, чтобы вся Запорожская АЭС вернулась к работе в полную силу со всеми шестью блоками, потребуется больше года, спрогнозировал Гросси

27 марта 2025, 14:27 comments1809
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Кравцев Сергей

После прекращения боевых действий Запорожская АЭС может постепенно вернуться к работе. Энергетики прогнозируют сложный процесс запуска, но он возможен. Такое заявление в интервью Reuters сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В МАГАТЭ заинтриговали заявлением: Запорожская АЭС может снова заработать

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Российские оккупационные войска захватили крупнейшую в Европе атомную электростанцию спустя неделю после навала полномасштабного вторжения в Украину. ЗАЭС до войны обеспечивала 20% выработки электроэнергии в Украине. Все ее реакторы остановлены, потому как совсем рядом с энергообъектом разворачиваются боевые действия. Учитывая близость фронта уже несколько раз ЗАЭС была на грани катастрофической аварии.

Относительно быстрый, но постепенный перезапуск станции возможен. Это будет происходить по одному за раз, считает Гросси.

"Речь идет о месяцах, и, возможно, для того, чтобы вся Запорожская АЭС вернулась к работе в полную силу со всеми шестью блоками, потребуется больше года, может быть, даже больше", — отметил Гросси.

Он добавил, что эксплуатация всех реакторов будет "сложной, но не невозможной".

По словам Гросси, проблема с водой для охлаждения реакторов АЭС возникла после того, как крупнейший источник воды для станции, близлежащее Каховское водохранилище, опустело после подрыва российскими захватчиками дамбы в 2023 году. Это привело к необходимости рытья скважин в Запорожье.

Гросси отметил, что более амбициозные решения по доставке воды из более отдаленных мест исключены из-за боевых действий, однако прекращение огня может сделать их возможными, открыв путь к эксплуатации всех реакторов.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/zaporizhzhia-nuclear-plant-could-restart-months-after-ceasefire-iaea-chief-says-2025-03-26/
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