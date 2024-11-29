logo

BTC/USD

96148.66

ETH/USD

3568.44

LTC/USD

96.07

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В МАГАТЭ бью в набат: что произошло с украинскими АЭС после российской атаки
commentss НОВОСТИ Все новости

В МАГАТЭ бью в набат: что произошло с украинскими АЭС после российской атаки

МАГАТЭ фиксирует, что украинские АЭС снизили производство электроэнергии из-за ударов РФ

сегодня, 07:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Три действующие атомные электростанции (АЭС) Украины сократили производство электроэнергии после новых атак страны-агрессора на энергетическую инфраструктуру страны, которые еще больше поставили под угрозу ядерную безопасность во время войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В МАГАТЭ бью в набат: что произошло с украинскими АЭС после российской атаки

Южно-украинская АЭС. Фото: из открытых источников

"Второй раз, менее, чем за две недели Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили уровень мощности в качестве меры предосторожности во время широкомасштабных военных действий в стране", – заявил Рафаэль Гросси.

Отмечается, что на девяти реакторах, которые эксплуатируются на этих станциях, была снижена мощность. Кроме того, один реактор на Ровенской АЭС был отключен от сети.

АЭС продолжали получать электроэнергию извне, несмотря на то, что Хмельницкая АЭС потеряла связь с двумя линиями электропередач.

Гросси отметил, энергетическая инфраструктура Украины является чрезвычайно хрупкой и уязвимой, что ставит ядерную безопасность под большой риск. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности в районах, где расположены основные объекты ядерной энергетики и другие объекты, от которых они зависят.

"МАГАТЭ продолжит оценивать степень повреждения объектов и линий электропередач, которые имеют важное значение для ядерной безопасности", – добавил гендиректор.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине после российских ударов по нашей энергетике начались серьезные проблемы. Массовые экстренные отключения происходят практически по всей стране. О чем говорит происходящее в нашей энергосистеме и вокруг нее? Зная, что оккупанты готовятся к новым обстрелам, нет ли ощущения, что мы недостаточно усилили защиту наших энергообеьектов в преддверии зимы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-262-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
Теги:

Новости

Все новости