В МАГАТЭ бью в набат: что произошло с украинскими АЭС после российской атаки

Три действующие атомные электростанции (АЭС) Украины сократили производство электроэнергии после новых атак страны-агрессора на энергетическую инфраструктуру страны, которые еще больше поставили под угрозу ядерную безопасность во время войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Южно-украинская АЭС. Фото: из открытых источников

"Второй раз, менее, чем за две недели Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили уровень мощности в качестве меры предосторожности во время широкомасштабных военных действий в стране", – заявил Рафаэль Гросси.

Отмечается, что на девяти реакторах, которые эксплуатируются на этих станциях, была снижена мощность. Кроме того, один реактор на Ровенской АЭС был отключен от сети.

АЭС продолжали получать электроэнергию извне, несмотря на то, что Хмельницкая АЭС потеряла связь с двумя линиями электропередач.

Гросси отметил, энергетическая инфраструктура Украины является чрезвычайно хрупкой и уязвимой, что ставит ядерную безопасность под большой риск. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности в районах, где расположены основные объекты ядерной энергетики и другие объекты, от которых они зависят.

"МАГАТЭ продолжит оценивать степень повреждения объектов и линий электропередач, которые имеют важное значение для ядерной безопасности", – добавил гендиректор.

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