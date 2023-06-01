В мае рынок новых легковых автомобилей в Украине вырос вдвое

Это вдвое больше, чем в вторник. Сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Укравтопром. Вместе с тем платежеспособный спрос на новые легковушки отстает от показателя довоенного мая 2021 года на 39%.

Спрос на легковые автомобили в Украине растет. Иллюстративное фото

Лидером на рынке выступает японская марка Toyota – 861 шт.

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Вторую строчку занимает Renault – 501 шт.

Третью ступень занимает Volkswagen – 446 шт.

Также в ТОП-5 мая попали Hyundai (347 шт.) и BMW (344 шт.).

Наиболее продаваемым на украинском рынке новых легковушек все еще остается кроссовер Renault Duster, его выбрали для себя 472 покупателя. В целом же, с начала 2023 г. в Украине зарегистрировано 21,5 тыс. новых легковых авто, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, "Комментарии" писали, — Южная Корея запретила экспорт оборудования и автомобилей в РФ и РБ. Это решение связано с высокой вероятностью использования этой продукции странами-импортерами для производства оружия и военных целях, отметило министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Читайте на сайте "Комментарии", — Каждый пятый автомобиль, проданный в 2023 году, будет электрическим В Европе продажи электромобилей увеличились более чем на 15% в 2022 году, продажи электромобилей в США — выросли на 55% в 2022 году.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – автомобильные продажи во всем мире упали: Что известно По итогам 2022 года, объем сбыта автотранспортных средств на мировом рынке уменьшился на 1,4%. В Топ-5 лидирующих стран по количеству продаж вошел: Китай, США, Индия, Япония и Германия.