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Главная Новости Общество события В Луцке мужчина "продавал" должность министра за 200 тысяч долларов
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В Луцке мужчина "продавал" должность министра за 200 тысяч долларов

По данным следствия, мужчина уже "продавал" две высокие должности

сегодня, 21:15
Автор:

Елизавета Черных

Генеральная прокуратура Украины сообщает о злоумышленнике, который пытался "продать" должность министра Кабмина за 200 тысяч долларов. Житель Луцка хвастался своей принадлежностью к "масонам" и якобы хорошими знакомствами среди политической элиты. Мошенник пообещал повлиять на решение о назначении гражданина на министерскую должность, получив за это крупное денежное вознаграждение.

В Луцке мужчина "продавал" должность министра за 200 тысяч долларов

ФОТО: Из открытых источников

По данным следствия, злоумышленник уже не в первый раз выступает в качестве "продавца" высоких должностей. В 2016 году он таким же мошенническим путем "продал" руководящие должности за 285 тысяч долларов. Теперь житель Луцка подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах. 

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины разоблачила чиновника Министерства обороны Украины, который требовал 400 тысяч гривен за некоторые изменения технических условий изготовления военной продукции. Сотрудники Службы безопасности задержали чиновника во время получения первой части неправомерной выгоды в его служебном кабинете. 




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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/index.html
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