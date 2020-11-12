СБУ задержала на взятке чиновника Министерства обороны

Служба безопасности Украины сообщает о чиновнике-коррупционере, который пытался получить неправомерную материальную выгоду прямо в служебном кабинете.

ФОТО: Из открытых источников

Сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины был пойман на взятке действующий чиновник Министерства обороны. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Следствие говорит о том, что должностное лицо требовало взятку у предпринимателя в размере 400 тысяч гривен. В такую сумму чиновник оценил внесение некоторых изменений в технические условия изготовления военной продукции.

Как сообщет СБ Украины, сотрудник Минобороны был задержан во время получения части взятки, которая составляла 100 тысяч гривен. Правоохранители также изъяли документацию, которая подтверждает намерения чиновника совершить преступление.

К слову, задержанный чиновник занимал руководящую должность в одном из управлений Вооруженных сил Украины.

Как сообщали "Комментарии" ранее, СБУ накрыла таможенников-взяточников, которые орудовали в Борисполе. Сотрудники таможни занимались тем, что вымогали взятки с пассажиров за предоставление определенных услуг.

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