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Главная Новости Общество Криминал СБУ накрыли таможенников-взяточников, которые орудовали в Борисполе
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ накрыли таможенников-взяточников, которые орудовали в Борисполе

Таможенники облагали "данью" пассажиров аэропорта "Борисполь"

сегодня, 15:40
Автор:

Сергей Медведев

В свете тотальной борьбы с коррупцией, которая так мешает развитию экономики Украины, работники СБУ накрыли нечистых на руку таможенников. Сотрудники таможни занимались тем, что вымогали взятки с пассажиров за предоставление неких услуг. К примеру, можно было закрыть глаза на провоз контрабанды. Или, идя по более простому пути, таможенники создавали искусственные  сложности для граждан, которые проходили контроль. При угрозе отобрать багаж на склад и составить протокол на лишние вещи, пассажиры предпочитали откупиться.

СБУ накрыли таможенников-взяточников, которые орудовали в Борисполе

 Так на хлебном месте таможенники "зарабатывали" с каждого рейса от 2 до 4 тысяч долларов.  Разумеется, такой доход не оставался незамеченным — прикрытием занимался сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.

Злоумышленники поймали "на горячем" — во время получения взятки на рабочем месте. По данному факту уже начато уголовное производство.

Как сообщал портал "Комментарии", Правоохранители задержали женщину — директора одного из предприятий, которая за 4 млн гривен обещала решить вопросы с Антимонопольным комитетом. За эти средства обещала повлиять на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины для вынесения в пользу этих субъектов хозяйствования решения о минимизации штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства.



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Источник: https://www.facebook.com/1536845479878785/posts/2866112750285378/
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