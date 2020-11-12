СБУ накрыли таможенников-взяточников, которые орудовали в Борисполе

В свете тотальной борьбы с коррупцией, которая так мешает развитию экономики Украины, работники СБУ накрыли нечистых на руку таможенников. Сотрудники таможни занимались тем, что вымогали взятки с пассажиров за предоставление неких услуг. К примеру, можно было закрыть глаза на провоз контрабанды. Или, идя по более простому пути, таможенники создавали искусственные сложности для граждан, которые проходили контроль. При угрозе отобрать багаж на склад и составить протокол на лишние вещи, пассажиры предпочитали откупиться.

Так на хлебном месте таможенники "зарабатывали" с каждого рейса от 2 до 4 тысяч долларов. Разумеется, такой доход не оставался незамеченным — прикрытием занимался сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.

Злоумышленники поймали "на горячем" — во время получения взятки на рабочем месте. По данному факту уже начато уголовное производство.

Как сообщал портал "Комментарии", Правоохранители задержали женщину — директора одного из предприятий, которая за 4 млн гривен обещала решить вопросы с Антимонопольным комитетом. За эти средства обещала повлиять на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины для вынесения в пользу этих субъектов хозяйствования решения о минимизации штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства.

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