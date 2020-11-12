Договорюсь с АМКУ: женщина вымогала миллионы за "решение вопросов"

Правоохранители задержали женщину — директора одного из предприятий, которая за 4 млн гривен обещала решить вопросы с Антимонопольным комитетом. За эти средства обещала повлиять на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины для вынесения в пользу этих субъектов хозяйствования решения о минимизации штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства.

Женщину задержали "на горячем" — при получении первой части взятки, размер которой составил 600 тысяч гривен.

Сотрудники Офиса генпрокурора уже направили в суд обвинительный акт — гражданку обвиняют в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенного с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В Офисе генпрокурора также напомнили, что вину определяет только суд, и согласно ст. 62 Конституции, до вынесения приговора гражданин считается невиновным.

Как сообщали "Комментарии" ранее, Служба безопасности Украины поймала на взятке в 10 тысяч долларов главу Черниговской районной администрации.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!