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Главная Новости Общество Криминал Договорюсь с АМКУ: женщина вымогала миллионы за "решение вопросов"
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Договорюсь с АМКУ: женщина вымогала миллионы за "решение вопросов"

Женщина обещала снизить штрафы от АМКУ за взятку в 4 млн гривен

сегодня, 12:27
Автор:

Сергей Медведев

Правоохранители задержали женщину — директора одного из предприятий, которая за 4 млн гривен обещала решить вопросы с Антимонопольным комитетом. За эти средства обещала повлиять на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины для вынесения в пользу этих субъектов хозяйствования решения о минимизации штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства.

Договорюсь с АМКУ: женщина вымогала миллионы за "решение вопросов"

Женщину задержали "на горячем" — при получении первой части взятки, размер которой составил 600 тысяч гривен.

Сотрудники Офиса генпрокурора уже направили в суд обвинительный акт — гражданку обвиняют в получении неправомерной   выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенного с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В Офисе генпрокурора также напомнили, что вину определяет только суд, и согласно ст. 62 Конституции, до вынесения приговора гражданин считается невиновным.

Как сообщали "Комментарии" ранее, Служба безопасности Украины поймала на взятке в 10 тысяч долларов главу Черниговской районной администрации. 



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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=283641
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