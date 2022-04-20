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В "ЛНР" начали чистки среди оккупационных властей: что известно

ФСБ арестовало руководителя силовиков "ЛНР"

сегодня, 13:44
Автор:

Козлова Альбіна
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Украинская разведка ГУР МО сообщает об агрессивных действиях россии по поводу оккупационных властей в псевдореспублике "ЛНР", которая не оправдала надежд Кремля и поиски козлов отпущения за поражения на фронте. Глава Кремля дал приказы ФСБ провести "чистки" руководителей "ЛНР". Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

В "ЛНР" начали чистки среди оккупационных властей: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Известно, что так называемый "министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Корнет Игорь Александрович был арестован и вывезен с территории Украины сотрудниками ФСБ россии.

Разведчики говорят, что в настоящее время его поместили в следственный изолятор ФСБ в Ростове на Дону. В то же время оккупационные власти и предатели "ЛНР" обеспокоены арестами и боятся, что их будут репрессировать.

Силовики структур и политического руководства республики считают, что Кремль планирует провести изменения в "ЛНР". Глава ЛНР Пасечник прилагает усилия для освобождения Корнета.

Как сообщал портал "Комментарии", юрист рассказал о нюансах принудительной депортации украинцев в РФ, усыновлении украинских детей в российские семьи и розыск пропавших без вести граждан в период и после войны. Какие юридические механизмы возвращения депортированных/похищенных/пленных украинцев и какими правами они пользуются, комментирует адвокат ОО "Платформа прав человека" Евгений Воробьев.

Медведчук планировал побег из Украины с помощью агентов ФСБ. О планах олигарха стало известно при допросе его приближенного окружения. СБУ также задержала охранника олигарха, служившего у него 20 лет. Андрей работал в управлении госохраны, там познакомился с нардепом и осуществлял его личную охрану. После увольнения из госслужбы продолжил работать охранником у Медведчука.


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Источник: https://t.me/DIUkraine
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