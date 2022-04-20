В "ЛНР" начали чистки среди оккупационных властей: что известно

Украинская разведка ГУР МО сообщает об агрессивных действиях россии по поводу оккупационных властей в псевдореспублике "ЛНР", которая не оправдала надежд Кремля и поиски козлов отпущения за поражения на фронте. Глава Кремля дал приказы ФСБ провести "чистки" руководителей "ЛНР". Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

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Известно, что так называемый "министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Корнет Игорь Александрович был арестован и вывезен с территории Украины сотрудниками ФСБ россии.

Разведчики говорят, что в настоящее время его поместили в следственный изолятор ФСБ в Ростове на Дону. В то же время оккупационные власти и предатели "ЛНР" обеспокоены арестами и боятся, что их будут репрессировать.



Силовики структур и политического руководства республики считают, что Кремль планирует провести изменения в "ЛНР". Глава ЛНР Пасечник прилагает усилия для освобождения Корнета.

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