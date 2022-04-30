В Литве прошел большой благотворительный концерт в поддержку Украины

На крупнейшей концертной локации Литвы – "Жальгирис Арена" в городе Каунас состоялся большой благотворительный концерт в поддержку Украины "Сила Единства". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на посольство Украины в Литве.

Все собранные средства от продажи билетов пойдут на реабилитацию раненых украинских военных, героически защищавших родную землю от российских оккупантов.

Во время концерта звучали песни известных украинских и литовских исполнителей как символ совместной борьбы за свободу и мирное будущее всего демократического мира.