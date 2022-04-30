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В Литве прошел большой благотворительный концерт в поддержку Украины

Собранные средства от продажи билетов пойдут на реабилитацию раненых украинских военных

сегодня, 09:10
Автор:

Лиля Воробьева
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На крупнейшей концертной локации Литвы – "Жальгирис Арена" в городе Каунас состоялся большой благотворительный концерт в поддержку Украины "Сила Единства". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на посольство Украины в Литве.
Все собранные средства от продажи билетов пойдут на реабилитацию раненых украинских военных, героически защищавших родную землю от российских оккупантов.
Во время концерта звучали песни известных украинских и литовских исполнителей как символ совместной борьбы за свободу и мирное будущее всего демократического мира.
Со словами благодарности к организаторам, музыкантам, зрителям и всем причастным к проведению мероприятия обратился Посол Украины в Литве Петр Бешта, а также он зачитал  письмо-благодарность от Первой леди Украины Елены Зеленской.
"Хочу поблагодарить персонально каждого из вас и пожать руку от имени своих соотечественников. И эта музыка, которая прозвучит сегодня, через границы и поля боя дотянется до каждого, кто нуждается в поддержке. Каждая нота превратится в силу, надежду и чью-то улыбку – у нас, в Украине", – отметила в своем трогательном обращении Елена Зеленская.
Во время концерта к зрителям обратилась Спикер Сеймаса Литовской Республики Виктория Чмилите-Нильсен . Также собравшиеся могли услышать включение украинского защитника из города-героя, несгибаемого и непокоренного Мариуполя.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что 1500 украинских беженцев живут на пароме в Эстонии. Судоходная компания Tallink Eesti приютила 1500 беженцев из Украины. Люди живут на пароме, постоянно стоящем у причала в Таллиннском порту.

В Литве прошел большой благотворительный концерт в поддержку Украины

В Литве прошел благотворительный концерт (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/ukr.embassy.Lithuania/photos/pcb.3148486892082933/3148495618748727/
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