В КВЦ «Парковый» состоялся первый съезд партии «Национальная платформа»

Во вторник, 8 сентября, в КВЦ "Парковый" состоялся съезд партии "Национальное платформа". Новосозданная партия, которая лишь недавно получила регистрацию в органах юстиции Украины, собрала на торжественном мероприятии делегатов со всей Украины. Участники съезда обсудили основные программные тезисы партии, делегаты из регионов и авторы отдельных блоков программы высказали свои пожелания и приняли решение об участии в местных выборах 2020 года.

Первый съезд партии "Национальная платформа"

Несмотря на то, что подобные события имеют, как правило, мирный формат, не обошлось без столкновений и провокаций. Во время выступления лидера партии и председательствующей съезда Екатерины Одарченко, на сцену вышел человек в костюме Дарта Вейдера и попытался напасть на спикерку. Но приблизившись к ней, нападающий получил несколько пинков от женщины, после чего его силой заставили покинуть зал. По словам самой Екатерины Одарченко, подобные акции устрашения происходят с ней уже не впервые. В частности, на прошлой неделе, когда она организовывала международную пресс-конференцию между Киевом и Брюсселем, здание, где проходило мероприятие, "заминировали".

Однако, несмотря на провокации, мероприятие состоялось согласно регламенту. Делегаты избрали состав счетной и регистрационной комиссии и председателя съезда.

Сама партия, несмотря на короткую политическую биографию, имеет довольно весомую историю работы до своей регистрации, которая сама по себе происходила не без сложностей. Министерство юстиции Украины несколько раз отказывалось вносить данные о регистрации в официальный реестр. И только после многочисленных митингов, акций протеста у Минюста и благодаря информационной поддержке журналистов, партии все же удалось зарегистрироваться.





Во время выступления соорганизатор партии Екатерина Одарченко рассказала об основных ценностях политической силы и о ее идеологических основах. Так, партийной идеологией является христианская демократия, основанная на центристских ценностях. Политическая сила будет последовательно выступать за поддержку социально уязвимого населения, соблюдение прав и свобод граждан, их равенство, объединение по интересам, развитие гражданского общества. Кроме того, партия будет отстаивать экономические принципы, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие сельской местности и демонополизацию экономики.

Важно отметить, что каждый блок программы партии создавался специалистами по каждому отдельному сектору государственной политики. Поэтому она содержит четкие дорожные карты по выводу Украины из кризиса к устойчивому развитию.

Отдельным фактором эффективности работы партии есть инициативные группы, которые в каждом регионе объединяются в ячейки. Последние решают насущные вопросы каждого отдельного региона страны. Такой инструмент прямой демократии доступен каждому, но мало кто им пользуется, ведь он требует реальных действий и ежедневного общения с жителями. Кроме этого, Одарченко дала ответ на вопрос о финансировании партии. По ее словам, практика, когда олигархи финансируют собственные лоббистские проекты, называя их партиями, должна уйти в прошлое. Следовательно, "Национальная платформа", кроме партийных взносов, содержится на деньги учредителей партии, которые имеют бизнес: самой Екатерины Одарченко, Тимура Чмерука и других.



Тимур Чмерук на съезде говорил от имени предпринимателей. Он подробно описал все сложности ведения бизнеса в Украине, как с точки зрения налогового законодательства, так и с позиции рейдерства и политической нестабильности. Он представил идею инвестиционного кодекса, который должен создать гармоничный инвестиционный климат с целью вливания иностранного капитала в экономику Украины.





Член социального блока партии Ирина Копаныця рассказала, что гордится своей ролью, ведь она занимается социальными проектами уже много лет и лично знает, как сильно украинское общество восприимчиво к социальным катаклизмам. Также она добавила, что знакома с Екатериной Одарченко около 15 лет, и уверена, что ее энергия, помноженная на вдохновение, силы и интеллект других партийцев, позволит "Национальной платформе" не только победить, но и превратить Украину в процветающее государство.

Еще один соучредитель партии, профессиональный экономист Юрий Гаврилечко, видит идею экономического протекционизма наиболее взвешенной и полезной для Украины в современных условиях. По его словам, важно защищать национального производителя, чтобы стимулировать ВВП.

"Я уверен, с научной точки зрения, и убежден, как гражданин, что наша экономическая программа, наш механизм поддержки малого и среднего бизнеса, механизм поддержки производства на селе, а также производство вторичной продукции являются действенными и эффективными", - сказал Гаврилечко.

Адвокат Сергей Клец заявил, что партийный план и план реформ правосудия направлены, в первую очередь, на интересы человека и гражданина, на достижение независимости правоохранительной системе, достижения справедливого, компетентного суда. В конце концов эти планы должны приблизить интеграцию нашей страны в сферу европейского права в аспекте защиты прав человека, а также обеспечить максимальную оперативность в рассмотрении дел и, конечно, прозрачности этих процессов.

Представительница Кривого Рога в "Национальной платформе" Вера Вернигор заявила, что полностью поддерживает идею экономического протекционизма, поскольку государственная защита национальных производителей и поставщиков услуг позволит создать рабочие места и обеспечить процветание экономике. Она также добавила, что программа партии предусматривает развитие моногородов, что очень важно, ведь другие политические силы об этом не заботятся.

"Мы проводили различные рабочие группы и выяснили, что на фоне других городов, ситуация в Кривом Роге оптимальна. Поэтому я выступаю за совершенствование не только Кривого Рога, но и за развитие других городов Украины. Как по мне, "Национальная платформа"- чуть ли не единственная партия, которая обращает внимание и четко объясняет как достичь не только промышленного развития и устойчивого экспорта, а и развития моногородов ", - добавила Вера.

Депутат Харьковского городского совета 6-го созыва Дмитрий Маринин утверждает, что город Харьков доныне переживает последствия "бурных 90-х" лет. По его словам, в этом городе криминальные кланы до сих пор контролируют власть. При этом Маринин убежден, что "Национальная платформа" - это партия, которая может обеспечить развитие регионов быстрыми темпами, так как у нее есть четкая программа и команда профессиональных специалистов.

Представители Львова Юрий Вуй и Марьян Лопата вышли на сцену вместе. По словам Марьяна Лопаты, идея гражданского патриотизма, необходимость формирования национальной идеи, стратегии развития регионов с учетом их специфики, а также позиция партии в нашем многообразии - ключевые позиции, которые поддерживаются, в том числе, в Львовской области.

Юрий Вуй добавил, что программа "Национальной платформы" решает вопрос не только развития региона и инвестиций в наших учебных заведениях, а также решает проблемы шахтеров, работающих во Львовской и других областях.

Юрист Сергей Билобровенко из Житомира рассказал, что вместе с партией "Национальная платформа" он проводил несколько рабочих групп, где проанализировали различные проблемы Житомира. Среди них: рост преступности, неблагоприятный инвестиционный климат, незавершенные инфраструктурные объекты, отсутствие стратегической политики утилизации мусора. Он утверждает, что обо всех этих проблемах известно как местной власти, так и верхушке, но никто не обращает на них внимания. Сергей Билобровенко верит, что благодаря программе, партия преодолеет эти проблемы и создаст оптимальную среду для развития города Житомир и других городов Украины.





Активный партиец, академик Украинской Академии наук Юрий Сенюк во время своего выступления обозначил общую проблематику украинской истории и поделился эффективными рецептами их устранения.

"Работая много лет в Академии наук, я четко понимаю необходимость четкой методологии, а также знаю, насколько мы далеки от мировых подходов к стратегированию и имплементации понятным стратегий", - сказал Сенюк и добавил, что "Национальная платформа" уже использует современные подходы к решению проблем.

Предприниматель Александр Бураков утверждает, что сейчас очень трудно достучаться до власти со своими проблемами. При этом он с уверенностью может сказать, что программа партии "Национальная платформа" содержит четкие нормы, воплотив которые, мы достигнем положительных показателей на ниве помощи бизнесу, что будет способствовать увеличению рабочих мест и поступлениям в бюджет.

Директор общественной организации "Белая Лента Украины" Алена Шапоркова говорила о проблемах гендерного неравенства. Она отметила, что лидер "Национальной платформы" Екатерина Одарченко часто помогает решать эти проблемы и выступает за отстаивание прав женщин и прав человека в целом.

Представитель ОО "Стоп Коррупции" Игорь Бондарчук, который также посетил мероприятие, подчеркнул, что проблема коррупции - одна из важнейших в государстве. Общественный деятель верит, что партия "Национальная платформа" сделает все возможное, чтобы преодолеть это позорное явление.

В общем, несмотря на провокацию, мероприятие прошло всю запланированную дистанцию. Делегаты после окончания съезда спели молитву за Украину и обсудили, как можно усовершенствовать программу партии и улучшить методы ее воплощения.

Следующие местные выборы будут первыми для партии, но делегаты смотрят на перспективы "Национальной платформы" достаточно оптимистично, поскольку люди на местах давно ждали политическую силу, которая будет отстаивать их интересы в регионах и на всеукраинском уровне.

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